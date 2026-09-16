‘Numarasını bilmiyorum’ dedi ama mesajları anlattı

Ankara
'nın Mamak ilçesinde 25 Ocak 2021 gecesi kaybolan 16 yaşındaki Elif Merve Yılmaz dosyasında, 5 yıl sonra HTS kayıtları ve şüpheli tanıklıklar nedeniyle kritik bir kırılma yaşanıyor. Soruşturmanın odağındaki taksi şoförü Ersin Solak, emniyet ifadelerinde genç kızın telefon numarasını bilmediğini öne sürdü. Ancak son beyanında, olay gecesi Elif'ten "Abi ben gelmeyeceğim, Kızılay'dayım, sen durağa geç" şeklinde mesaj aldığını iddia ederek çelişkiye düştü. İncelemelerde, genç kızın Seyranbağları'ndan taksiye binip Ulus'a gittiği, burada zayıf ve uzun boylu bir erkekle buluşup ATM'den para çektiği tespit edildi. Çantası ve telefonu takside kalan Elif'in son baz sinyali de taksicinin kızı bıraktığını söylediği noktada kesildi. Emniyet güçleri, HTS çelişkilerini ve genç kızın bu fuhuş/ dolandırıcılık ağına düşürülüp öldürülme ihtimalini mercek altına aldı.
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Mete Efendioğlu - Editör