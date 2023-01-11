Nun Okulları’ndan IB’de rekor başarı

Nun Okulları 12'nci sınıf öğrencilerinin tamamı Uluslararası Bakalorya Programı'nı (IB) başarıyla tamamlayarak diploma veya sertifika almaya hak kazandı. Nun Okulları öğrencilerinin yüzde 27'si, 150'den fazla ülkenin yaklaşık 4 bin 500 okulundan 200 bin öğrencinin eğitim gördüğü Uluslararası Bakalorya Diploma Programı'nı, 45 tam puan üzerinden 40 ve üzeri puan alarak büyük başarı ile tamamladı. Bir öğrenci ise 45 tam puan alarak üstün başarı sergiledi.3 yıldır yükselen diploma alma oranı ile Nun Okulları öğrencileri yüzde 100 başarı sağlayarak 37'lik ortalama puan ile dünya ortalamasının üzerine çıktı.Dünyanın en başarılı akademik altyapılarına sahip üniversitelerine kabul edilmek için gereken başarı düzeyi olan 40 ve üzeri puan alan öğrencilerin oranı ise yüzde 27. Nun Okulları öğrencileri hem Milli Eğitim Bakanlığı diploması hem de Uluslararası Bakalorya diploması alarak iki diploma ile Nun Okulları'ndan mezun oluyorlar. Uluslararası Bakalorya (IB) Programı 16-19 yaş arası öğrenciler için hazırlanmış, geniş kapsamlı, üniversite öncesi 2 yıllık bir program. Öğrencileri üniversite ve sonrasındaki yaşamlarında başarılı olmaları için hazırlayan, final sınavlarının bulunduğu, akademik olarak oldukça zorlayıcı ancak dengeli bir eğitim programı. Öğrencilere entelektüel, sosyal, duygusal ve fiziksel beceriler sağlamak için tasarlanan programı dünyanın önde gelen üniversiteleri tanıyor. IB diplomasına sahip öğrencilere üniversite kabullerinde öncelik tanınıyor. Yaklaşık 100 ülkede bini aşkın üniversite IB diplomasını kabul ediyor.