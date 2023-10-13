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Giriş Tarihi: 13.10.2023

NUN Okulları’ndan Öz’e Yolculuk yapan zirve

CEYDA KARAASLAN CEYDA KARAASLAN
NUN Okulları’ndan Öz’e Yolculuk yapan zirve
NUN Okulları'nın ilkini 2018'de düzenlediği Eğitimde Bir Adım Ötesi Zirvesi'nin 3'üncüsü "Öz'e Yolculuk" temasıyla 4 Kasım'da gerçekleştirilecek. Açılış konuşmasını Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yapacağı zirvede Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, dünyaca ünlü yazar ve nesil araştırmacısı Psikolog Jean Twenge, Ferhan Odabaşı, Mehmet Bozdağ, Mahmut Erol Kılıç gibi alanında uzman isimler konuşmacı olarak yer alacak. Zirveye katılım için son başvuru tarihi 15 Ekim. Değişen ve birbirine entegre olan yeni dünya düzeninde iletişim kurmak, temas etmek kolaylaştı. Bu kolaylık "öz"ü gözden kaçırmaya ve zaman zaman yitirmeye de sebep oldu. Yunus Emre'nin "İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir, sen kendin bilmezsin ya nice okumaktır" sözünden yola çıkarak düzenlenen zirvede yüksek teknoloji ve iletişim araçlarının sağladığı imkânlarla birlikte ortaya çıkan kimlik bunalımı masaya yatırılacak.

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NUN Okulları’ndan Öz’e Yolculuk yapan zirve
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