NUN Vakfı Başkanı Esra Albayrak’tan ailelere anlamlı çağrı: Dijital mecralardan çocuklarımızı korumalıyız!

NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esra Albayrak, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen Yaz Okulu Programı'na katıldı. Çocukların eğitimi ve dijital dünya karşısındaki konumlarına dair önemli mesajlar veren Albayrak, "TÜGVA'nın çalışmasını ben taşın altına elini koymak olarak değerlendiriyorum." dedi.
"AİLELERE ÇOK İŞ DÜŞÜYOR"
Esra Albayrak, "Çocuklarımızdan elimizi çekmemek gibi bir sorumluluğumuz var, ailelere çok iş düşüyor. Dijital mecraların bağımlılık yapmak gibi bir meselesi var... Yeşilay da yıllarca ben 'Tütün Bağımlılığı' için çok çabaladım. Bağımlılık meselesinde çalışan herkes şunu bilir, ortak bir mekanizma var o mekanizmayı işlettiğinizde tutuyor." ifadelerini kullandı.
Esra Albayrak'tan TÜGVA Yaz Okulu Programı'nda önemli çağrı: "Dijital mecradan çocuğu korumalıyız" | Video
"DİJİTAL MECRALARLA İLGİLİ DÜZENLEMEYİ ÇOK ÖNEMLİ BULUYORUM"
Esra Albayrak, "Bu sektör dijitalde daha büyük, oyun şirketlerini düşündüğünüzde, yapay zeka şirketlerini düşündüğünüzde milyarca dolarlık bir av meselesi. Biz avcıyı tanıyoruz, av olanın da çocuklarımızın olmasını istemiyoruz. Devlete düşen işler var, yakın zamanda dijital mecralarla ilgili oluşturulan düzenlemeyi çok önemli buluyorum. Dünyada da en iddialı yasa çalışmalarından birisi oldu. Bundan sonra sivil topluma çok iş düşüyor. TÜGVA'nın çalışmasını ben taşın altına elini koymak olarak değerlendiriyorum. Ailelerin de işini kolaylaştırmamız gerekiyor, ailelerin çocuklarını özellikle de çok uzun bir yaz tatilinde neyle meşgul edeceklerini bilmediklerini görüyorum, zorlandıklarını görüyorum." dedi.
Esra Albayrak şunları söyledi:
TÜGVA YAZ KAMPLARI PROJESİ: BİR EĞİTİMCİ VE ANNE OLARAK TEŞEKKÜR EDİYORUM
İnsan toplumsal bir varlık, tek başına kaldığında bir makinenin başında iyileşebilecek bir varlık değil. İnsan insanın yurdudur. İnsanın ancak, insan karşısında duygularını keşfedebileceğini, ancak insanla temas halindeyken kibrini, kıskançlığını, cömertliğini, merhametini tecrübe edebileceğini veya gözlemleyebileceğini görüyoruz. Bunun için güvenli alanlar açmamız lazım. TÜGVA Yaz Kamplarının bu güvenli alanı sağladığını hem de gönüllüler üzerinden bunu sağladığını görüyorum. Bir eğitimci ve anne olarak ben çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu sene hedefledikleri 500 bin yavrumuzu kamplarla buluşturma noktasında başarıyı sağlayabiliriz. En ufak bir adımın, içinde olduğumuz bu depresif halini rahatlatacağına inanıyorum.