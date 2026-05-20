NUN Vakfı Başkanı Esra Albayrak’tan ailelere anlamlı çağrı: Dijital mecralardan çocuklarımızı korumalıyız!

"AİLELERE ÇOK İŞ DÜŞÜYOR"

Esra Albayrak, "Çocuklarımızdan elimizi çekmemek gibi bir sorumluluğumuz var, ailelere çok iş düşüyor. Dijital mecraların bağımlılık yapmak gibi bir meselesi var... Yeşilay da yıllarca ben 'Tütün Bağımlılığı' için çok çabaladım. Bağımlılık meselesinde çalışan herkes şunu bilir, ortak bir mekanizma var o mekanizmayı işlettiğinizde tutuyor." ifadelerini kullandı.

"DİJİTAL MECRALARLA İLGİLİ DÜZENLEMEYİ ÇOK ÖNEMLİ BULUYORUM"

Esra Albayrak, "Bu sektör dijitalde daha büyük, oyun şirketlerini düşündüğünüzde, yapay zeka şirketlerini düşündüğünüzde milyarca dolarlık bir av meselesi. Biz avcıyı tanıyoruz, av olanın da çocuklarımızın olmasını istemiyoruz. Devlete düşen işler var, yakın zamanda dijital mecralarla ilgili oluşturulan düzenlemeyi çok önemli buluyorum. Dünyada da en iddialı yasa çalışmalarından birisi oldu. Bundan sonra sivil topluma çok iş düşüyor. TÜGVA'nın çalışmasını ben taşın altına elini koymak olarak değerlendiriyorum. Ailelerin de işini kolaylaştırmamız gerekiyor, ailelerin çocuklarını özellikle de çok uzun bir yaz tatilinde neyle meşgul edeceklerini bilmediklerini görüyorum, zorlandıklarını görüyorum." dedi.