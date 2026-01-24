Haberler Yaşam Haberleri Nur Banu’nun sır ölümü araştırılıyor
Giriş Tarihi: 24.01.2026

Nur Banu'nun sır ölümü araştırılıyor

Nur Banu’nun sır ölümü araştırılıyor
Mardin'de Nur Banu Ötünç (14), halası ve eniştesiyle kaldığı evde tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. Olay, önceki gün akşam saatlerinde Derik ilçesine bağlı kırsal Şahverdi Mahallesi Çavuşlu mezrasında meydana geldi. Evin önünden geçen bir çoban, pencerede iki çocuğun ağlayarak yardım istediğini fark etti. Daha sonra eve giren çoban ve köylüler, tabancayla vurulmuş Nur Banu Ötünç'ü gördü. Nur Banu'nun cenazesi, otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Ön otopsi raporunda olayın intihar olabileceği ihtimali üzerinde durulsa da, kesin ölüm nedeni otopsinin ardından netlik kazanacak.
Nur Banu’nun sır ölümü araştırılıyor
