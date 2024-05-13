Nur Suresi 30. Ayet Okunuşu - Nur Suresi’nin 30. Ayeti Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı Ve Meali

Nur Suresi, Mekke döneminde inmiştir. Bu surenin pek çok ayeti zina, iffet, evlilik, namus gibi konuları ele alır ve toplumda ahlaki düzenin sağlanmasına yönelik hükümler içerir. Nur Suresi 30. Ayet okunuşu, ayette geçen "fitneden sakınmak" ifadesinin, sadece zina gibi günahlardan değil, her türlü ahlaksızlıktan ve günahtan sakınmak anlamına geldiğini savunmuştur. Nur Suresi'nin 30. Ayeti Arapça yazılışı, Türkçe anlamı ve meali Müslümanların Allah'a ve ahiret gününe inanmaları gerektiğini vurgular.

Nur Suresi'nin 30. Ayeti Arapça Yazılışı





Nur Suresi 30. Ayet Okunuşu

Kul lilmu/minîne yaġuddû min ebsârihim veyahfezû furûcehum(c) żâlike ezkâ lehum(k) inna(A)llâhe ḣabîrun bimâ yasne'ûn(e)

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Nur Suresi'nin 30. Ayeti Türkçe Anlamı Ve Meali