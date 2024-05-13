Haberler Yaşam Haberleri Nur Suresi 30. Ayet Okunuşu - Nur Suresi’nin 30. Ayeti Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı Ve Meali
Giriş Tarihi: 13.5.2024 15:30

Nur Suresi 30. Ayet Okunuşu - Nur Suresi’nin 30. Ayeti Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı Ve Meali

Nur Suresi Hz. Muhammed'in Mekke'deki dönemine ait olaylarla ilişkilendirilir. Nur Suresi 30. Ayet okunuşu, zina suçunu işleyenlerin cezasını ve bu cezanın toplumsal düzen ve ahlaki değerler açısından önemini vurgular. Nur Suresi’nin 30. Ayeti Arapça yazılışı, Türkçe anlamı ve meali detaylı incelenmelidir. Çünkü surede; İslam'a göre, bu tür suçlar toplumda ciddi zararlara yol açabileceği ve bu nedenle cezaların caydırıcı olmalıdır buyurur. Ayrıca ayet, adaletin sağlanması, İslam'a uygun bir yaşam biçimi benimseme ve Allah'a imanın önemini hatırlatır.

Nur Suresi 30. Ayet Okunuşu - Nur Suresi’nin 30. Ayeti Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı Ve Meali

Nur Suresi, Mekke döneminde inmiştir. Bu surenin pek çok ayeti zina, iffet, evlilik, namus gibi konuları ele alır ve toplumda ahlaki düzenin sağlanmasına yönelik hükümler içerir. Nur Suresi 30. Ayet okunuşu, ayette geçen "fitneden sakınmak" ifadesinin, sadece zina gibi günahlardan değil, her türlü ahlaksızlıktan ve günahtan sakınmak anlamına geldiğini savunmuştur. Nur Suresi'nin 30. Ayeti Arapça yazılışı, Türkçe anlamı ve meali Müslümanların Allah'a ve ahiret gününe inanmaları gerektiğini vurgular.

Nur Suresi'nin 30. Ayeti Arapça Yazılışı


Nur Suresi 30. Ayet Okunuşu

  • Kul lilmu/minîne yaġuddû min ebsârihim veyahfezû furûcehum(c) żâlike ezkâ lehum(k) inna(A)llâhe ḣabîrun bimâ yasne'ûn(e)

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Nur Suresi'nin 30. Ayeti Türkçe Anlamı Ve Meali

  • Mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar. Bu onlar için daha arındırıcıdır. Allah onların bütün yaptıklarından haberdardır.

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