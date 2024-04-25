Nur Suresi 31. Ayet Okunuşu - Nur Suresi’nin 31. Ayeti Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı Ve Meali

Kur'an'ın rehberliği altında İslam'ın öğretilerini anlamak ve yaşamak isteyenler için, Nur Suresi'nin her bir ayeti bir ışık kaynağıdır. Bu surede yer alan 31. ayet, kadınların örtünme ve mahremiyet konularında nasıl davranmaları gerektiğine dair açık bir yönerge sunar. Bu yönergeyi anlamak için Nur Suresi 31. ayet Türkçe anlamı ve meali önemlidir. İşte, Nur Suresi'nin 31. ayeti okunuşu ve Arapça yazılışı

Nur Suresi 31. Ayet Arapça Yazılışı

Nur Suresi 31. Ayet Okunuşu

Vekul lilmu/minâti yagdudne min ebsârihinne veyahfazne furûcehunne valâ yubdîne zînetehunne illâ mâzahera minhâ(s) velyadribne bihumurihinne 'alâ cuyûbihin(ne) (s) velâ yubdîne zînetehunne illâ libu'ûletihinne ev âbâ-ihinne ev âbâ-i bu''ulethinne ev ebnâ –ihinne ev ebnâ-i bu'ûletihinne ev ihvânihinne ev benî ehavâtihinne ev nisâ-ihinne ev mâ meleket eymânuhunne evi-ttâbi'îne gayri ulî-l-irbeti mine-rricâli evi-ttigli-llezîne lem yazherû 'ala 'avrâti- nnis'a-/(i)(s) velâ yadribne bi-erculihinne liyu'leme mâ yuhfîne min zînetihin(ne)(c) vetûbû ila(A)llâhi cemî'an eyyuhâ-lmu/minûne le'allekum tuflihûn(e)

Nur Suresi 31. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

Mü'min kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. (Yüz ve el gibi) görünen kısımlar müstesna, zînet (yer)lerini göstermesinler. Başörtülerini ta yakalarının üzerine kadar salsınlar. Zinetlerini, kocalarından, yahut babalarından, yahut, kocalarının babalarından yahut oğullarından, yahut üvey oğullarından, yahut erkek kardeşlerinden, yahut erkek kardeşlerinin oğullarından, yahut kız kardeşlerinin oğullarından, yahut müslüman kadınlardan, yahut sahip oldukları kölelerden, yahut erkekliği kalmamış hizmetçilerden, yahut da henüz kadınların mahrem yerlerine vakıf olmayan erkek çocuklardan başkalarına göstermesinler. Gizledikleri zinetler bilinsin diye ayaklarını yere vurmasınlar. Ey mü'minler, hep birlikte tövbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz!

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Nur Suresi 31. Ayet Tefsiri

Ziynet kelimesi Kur'an'da elbise, takı, hoşa giden, güzel bulunan nesneler, insanı maddi veya manevi olarak güzelleştiren şeyler anlamında kullanılmıştır. Burada söz konusu olan ziynetin elbise olması mümkün değil çünkü örtünme zaten elbiseyle yapılmaktadır. Takıların kastedilmiş olması da mümkün değildir çünkü kadının üzerinde olmayan takılar üzerinde durulamaz. Geriye kalan seçenek kadının vücudu olur. Bu anlamın işaret ettiği maddi/akli delil genellikle kadın vücudunun güzel ve çekici bulunmasıdır. Bu görüşü destekleyen nakli delil ise "Ziynetlerini göstermesinler" ifadesinin hemen ardından "Başörtülerini yakalarının üzerinden bağlasınlar" talimatının gelmesidir. Bu mantık bağlamından, kadın vücudunun (boyun, gerdan ve göğüs) ziynet, yani süs ve avret olduğu sonucu çıkarılır.