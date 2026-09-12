Nurcan’ın ölümü mercek altında

Diyarbakır'da 20 Haziran akşamı Bağlar ilçesi Çiçekliyurt Mahallesi'nde meydana geldi. 2 çocuk annesi ve 2 aylık hamile Nurcan Akpirinç, dini nikahla birlikte yaşadığı M.A. ile tartışmasının ardından annesini arayıp, ailesinin yanına gelmek istediğini söyledi. Akpirinç'in ailesi, daha sonra kendisinden haber alamayınca yaşadığı evine gitti. Burada aileye, Nurcan Akpirinç'in evde olmadığı söylendi. Geri dönen ailesi, yaklaşık 2 saat sonra Nurcan'ın evin misafir odasında asılı halde bulunduğunu öğrendi. Nurcan Akpirinç'in ailesi, M.A. ve ailesinden şikayetçi oldu. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Otopsi tutanağında Nurcan Akpirinç'in kesin ölüm nedeninin henüz belirlenmediği, ölüm nedeninin tespiti için toksikolojik ve histopatolojik inceleme yapılmak üzere kan ve doku örnekleri alındığı belirtildi.

Kardeşinin ölmeden önce kayınvalidesinin kendisini öldüreceğini söylediğini iddia eden Pınar Akpirinç, "Kardeşim vefat etmeden bir iki hafta öncesinden hamilelik haberini alıyor. Doktora gidiyor. Doktor hamile olduğunu söyleyince bana mesaj atıp 'Hamileyim' dedi. Ben de kardeşime, 'Gözünüz aydın, ne güzel bir haber' dedim. Bana attığı mesaj şu; 'Pınar, kaynanam beni öldürecek.' Evinde mutlu olan bir insan kalkıp bu mesajı atar mı? Olayın ardından gece kocası kaçıp gitmişti. Kocası şehri terk etmişti. Kimse gözaltına alınmadı. Biz gittik ve şikayet ettik. Kocası ve kayınbabası 2 gün sonra ifadeye gitti, kaynanası 6 gün sonra gitti. O gün çok saçma şeyler yaşandı. İntihar ya da cinayet fark etmiyor. O evden bir ölü çıktı, bir ceset çıktı. Benim ve ailemin talebi bir an önce olayın açıklığa kavuşması" ifadelerini kullandı.



'KOCASI VE AİLESİNDEN ŞİKAYETÇİYİM'

NURCAN'IN babası Hasan Akpirinç (53) de kızının ölümünün şüpheli olduğunu belirterek, şöyle dedi: Kızımın ölümüyle ilgili önce annesine haber veriyor, tartıştıklarını söylüyor. 4-5 saat önce ondan sonra akşam civarları kayınbiraderi beni arıyor, 'Annesinin numarasını ver arayayım' diyor. Ondan sonra annesini arıyor ve 'Kızınız kayıp' diyor. Sonra öğreniyoruz ki hayatını kaybetmiş şüpheli bir şekilde. Kocası ve ailesinden şikayetçiyim.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör