Nurtepe Viyadüğündeki sır cesette bir kişi gözaltına alındı: Olayı ATK raporu aydınlatacak

Eyüpsultan'da Nurtepe Viyadüğü köprü altında 26 Ocak günü saat 16.30 sıralarında bir erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemede, 36 yaşındaki tesisatçı Abdülsamet Temur'a ait olduğu belirlenen cesedin üzerinden uyuşturucu madde ve şırınga çıktı. İlk bakışta "yüksek dozda uyuşturucu ölümü" gibi görünen olayda, cinayet büro ekiplerinin dikkati oyunu bozdu.

Abdülsamet Temur

POLİSİN DİKKATİ CİNAYETİ ORTAYA ÇIKTI

Olay yerini inceleyen ekipler, cesedin bulunduğu zeminin çamurlu olmasına rağmen Temur'un ayakkabılarının temiz olduğunu fark etti. Ayrıca toprakta cesedin sürüklendiğine dair valiz benzeri iki paralel iz tespit edildi. Uyuşturucu maddelerin kullanıma hazır olmaması ve maktulün telefonunun bulunmaması, "cinayet ve delil karartma" şüphesini güçlendirdi.

KAMERA KAYITLARI POLİSİ KİRALIK EVE GÖTÜRDÜ

Yapılan detaylı sorguda Temur'un kardeşi Sait Temur tarafından abisi hakkında 24 Ocakta'tan beri haber alamadığına belirterek kayıp ilanı verdiği ortaya çıktı. Kayıp ilanı üzerine araştırmayı derinleştiren polis, Abdülsamet Temur'un en son Cihangir'de bir restoranda tesisat işi yaptığını, ardından Pürtelaş Sokak'taki bir günlük kiralık daireye girdiğini ancak bir daha çıkmadığını saptadı. Daireyi, başkasının kimlik bilgilerini kullanarak 24 Ocak'ta kiralayan şüphelinin Zekeriya Tugay Doğan (31) olduğu belirlendi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şüphelinin 25 Ocak'ta Eve boş bir valizle rahatça girdiği, 26 Ocak sabahı valizi taşımakta güçlük çekerek araca yüklediği ve Nurtepe yönüne gittiği görüldü.

"İHALE BANA KALIR DİYE KORKTUM"

Gözaltına alınan Zekeriya Tugay Doğan, sorguda suçunu itiraf etti. Şüphelinin ifadesindeki kan donduran detaylar şöyle, "Sosyal medyadan tanıştık, uyuşturucu içmek için sözleştik. Evde birlikteyken bayılmışız. Uyandığımda o ölmüştü. Polise haber verirsem ihale bana kalır diye korktum. Cesedi banyoda yıkayıp evi temizledim. Daha sonra viyadüğün altına attım. Yanına uyuşturucu bırakıp, telefonunu aldım ki polis 'doz aşımı' deyip dosyayı kapatsın." Zanlı üzerinde yapılan aramada Temur'un kayıp telefonu da ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi. Abdülsamet Temur'un cinayete mi yoksa uyuştucu kullanımından mı öldüğü adli tıp sonucunun ardından belli olacak.