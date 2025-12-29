Nusaybin’de 7 araç zincirleme kazaya karıştı!

Kaza akşam saatlerinde Nusaybin ile Kızıltepe ilçeleri arasındaki uluslararası İpekyolu üzerinde etkili olan kar yağışı sonrası oluşan buzlanma kazaya neden oldu. Zincirleme kazaya tanker, TIR ve otomobillerin de aralarında bulunduğu 7 araç karıştı.

Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, trafik ve jandarma ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, ekipler yol üzerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Kaza nedeniyle yolun Kızıltepe istikameti bir süre trafiğe kapatıldı. Kazaya karışan araçlar vinç ve çekici yardımıyla yoldan kaldırıldıktan sonra yol yeniden ulaşıma açıldı. Zincirleme trafik kazasıyla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.