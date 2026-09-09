Nusaybin’de 14 yıl önce öldürülen baba-kız cinayeti dosyasında flaş gelişme! 3 şüpheli tutuklandı

Nusaybin ilçesine bağlı kırsal İlkadım mahallesinde 27 Mart 2012 tarihinde meydana gelen baba-kız cinayeti, yıllar sonra yeniden ele alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamasının ardından soruşturma kapsamında 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alınırken, 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Soruşturma kapsamında daha sonra gözaltına alınanların sayısının 17'ye ulaştığı öğrenildi.

Bakan Gürlek, dosyanın 14 yıl sonra yeniden ele alındığını belirterek, beyanlardaki çelişkiler, HTS kayıtları, daraltılmış baz çalışmaları ve elde edilen yeni bulguların birlikte değerlendirilmesi sonucu cinayetlerin şüphelilerinin tespit edildiğini açıklamıştı.

BABA VE KIZI BAŞLARINDAN VURULMUŞTU

Çobanlık yapan İsmail Akın ile kızı Elif Akın, 27 Mart 2012 tarihinde İlkadım kırsal mahallesinde başlarından vurulmuş, ardından başları taşla ezilmiş halde ölü bulunmuştu. Olayın ardından başlatılan soruşturmada cinayetin failleri uzun yıllar belirlenemedi. 14 yıl boyunca aydınlatılamayan cinayet dosyasının yeniden açılmasıyla birlikte yürütülen soruşturma kapsamında 17 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Nusaybin Adliye Sarayı'nda görülen duruşma gece saat 03.00'te sona erdi. Mahkeme tarafından 14 şüpheli serbest bırakılırken, 3 şüpheli tutuklandı. Tutuklanan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi. Baba ve kızının ölümüne ilişkin yargı sürecinin devam ettiği öğrenildi.