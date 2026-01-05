Nusaybin’de 2 kız kardeş evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Olay, gece saatlerinde Nusaybin 8 Mart Mahallesi Aram Sokak'ta meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Süheyla Ö. (44) ile kız kardeşi Sümeyye K.A. (41)'yı silahla vurulmuş halde hareketsiz şekilde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde iki kardeşin hayatını kaybettiği belirlendi. Kardeşlerin cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

Olayın ardından Mardin İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde özel bir ekip oluşturuldu. İlçe genelindeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları ile olay güzergâhındaki ev ve iş yerlerine ait güvenlik kameraları incelemeye alındı. İlk belirlemelere göre kimliği tespit edilen 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.