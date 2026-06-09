Nusaybin’de 25 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

Olay, sabah saat 10.00 sıralarında Nusaybin ilçesi Barış Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hasan Aygün evinde hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Aygün'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Aygün'ün cenazesi, incelemelerin ardından ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada yapılan ön otopsinin ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki adli tıp birimine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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