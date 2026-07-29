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Giriş Tarihi: 29.07.2026 22:22

Nusaybin'de 25 yaşındaki genç ölü bulundu

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 25 yaşındaki Muhammed Aydın, bahçede asılı halde ölü bulundu. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Ahmet AKKUŞ Ahmet AKKUŞ
Nusaybin’de 25 yaşındaki genç ölü bulundu
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Olay, akşam saat 20.00 sıralarında Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Kalecik Mahallesi'nde meydana geldi. Yakınlarının telefonla ulaşamadığı Muhammed Aydın'ı aramaya çıkan ailesi, kendilerine ait bahçede Aydın'ı asılı halde hareketsiz buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Muhammed Aydın'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Aydın'ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi işlemleri için Nusaybin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada yapılan ön otopsinin ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.

Muhammed Aydın'ın, 2025 yılında geçirdiği trafik kazasında bir böbreğinin ağır hasar gördüğü, daha sonra annesinden yapılan böbrek nakliyle tedavi edildiği öğrenildi.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#MARDİN

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Nusaybin'de 25 yaşındaki genç ölü bulundu
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