Nusaybin’de 7. kattan düşen 97 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 3.9.2025 12:52 Son Güncelleme: 3.9.2025 13:01

Mardin’in Nusaybin ilçesinde 7. kattan düşen 97 yaşındaki Amşa Maktay, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde Nusaybin Yeşilkent Mahallesi Gar Sokak'ta bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, sitenin 7. katında oturan Amşa Maktay, balkonda hava aldığı sırada dengesini kaybederek yere düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Maktay'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından yaşlı kadının cenazesi Nusaybin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada yapılan ön otopsinin ardından Maktay'ın cenazesi, detaylı inceleme için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

