Nusaybin’de bıçaklanan genç hayatını kaybetti

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Pazar Günü öğlen saatlerinde arkadaşlarıyla Alman Köprüsü ile Çağ Çağ Deresi mevkiinde bulunan Hasan İbrahimoğlu (18) bıçaklı saldırıya uğradı.
Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılan genç yapılan ilk tedavisinden sonra Kızıltepe'ye sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İbrahimoğlu'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konuldu.
Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla polis tarafından şüphelileri yakalamak için soruşturma başlatıldı.