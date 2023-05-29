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Giriş Tarihi: 29.5.2023 12:45 Son Güncelleme: 29.5.2023 13:18

Nusaybin'de bıçaklanan genç hayatını kaybetti

Mardin’in Nusaybin ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan 18 yaşlarındaki genç hayatını kaybetti.

Ahmet AKKUŞ Ahmet AKKUŞ
Nusaybin’de bıçaklanan genç hayatını kaybetti

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Pazar Günü öğlen saatlerinde arkadaşlarıyla Alman Köprüsü ile Çağ Çağ Deresi mevkiinde bulunan Hasan İbrahimoğlu (18) bıçaklı saldırıya uğradı.

Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılan genç yapılan ilk tedavisinden sonra Kızıltepe'ye sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İbrahimoğlu'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konuldu.

Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla polis tarafından şüphelileri yakalamak için soruşturma başlatıldı.

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Nusaybin'de bıçaklanan genç hayatını kaybetti
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