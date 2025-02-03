Nusaybin’de çıkan ev yangınında 10 kişi dumandan etkilendi

Yangın, öğle saatlerinde Nusaybin Kışla Mahallesi Önder Sokak üzeri TOKİ'de bulunan bir apartmanın 1'inci katında meydana geldi. Yusuf Tarlak'a ait dairede bilinmeyen nedenlerden yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ve İtfaiye Amiri İzzettin Özmen'de içeri girerek yangına müdahalesiyle döndürülerek kontrol altına alındı.

Çıkan yangında dumandan etkilenen 10 kişi sağlık ekipleri tarafından yangın bölgesine giden ambulanslar içinde yaptıkları ilk müdahaleden sonra 4 kişi ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde ve hastanede müdahale edilen 10 kişinin sağlık durumları iyi olmasıyla taburcu edildi. Evde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle çıkan siyah dumanlardan üst kat ve apartman koridor bölümlerinde hasar oluştu.

Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı İtfaiye Daire Başkanlığı Müdürü Davut Aslan, İlçede yaptığı yangın denetlemeleri nedeniyle ilçede bulunduğu sırada çıkan ev yangını bölgesine giderek incelemelerden bulundu. Yangınla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.