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Giriş Tarihi: 25.08.2026 15:03

Nusaybin’de hafif ticari araç takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç takla atarak yan yattı. Kazada 16 yaşındaki Ömer Dağhan hayatını kaybederken, 17 yaşındaki K.D. yaralandı.

Ahmet AKKUŞ Ahmet AKKUŞ
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Kaza, öğle saatlerinde Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Yandere Mahallesi yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yol kenarında yan yattı. Kazada araçta bulunan 16 yaşındaki Ömer Dağhan yaşamını yitirirken, 17 yaşındaki K.D. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Dağhan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan K.D. ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Dağhan'ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

#MARDİN

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Nusaybin’de hafif ticari araç takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
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