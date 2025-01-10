Nusaybin’de motosiklet kazası: 2 kişi hayatını kaybetti

Kaza gece saat.04.00 sıralarında Nusaybin Kışla Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Kullanıcısının ismi ve plakası öğrenilemeyen motosiklet ile seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen motosiklet üzerinde bulunan 18 yaşındaki Muhammed Akman ve 27 yaşındaki Cihan Çelik olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye Sağlık ve Polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri kaza yerinde yapılan incelemeden sonra hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi Ambulans ile Nusaybin Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Kazada kullanılamaz hale gelen motosiklet çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.