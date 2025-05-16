Nusaybin’de otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Olay, akşam saat 22.30 sıralarında Devrim Mahallesi Midyat Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Mizgin Deniz'e, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil çarpması sonucu ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekiplerince yapılan Deniz, ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.