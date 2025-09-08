Nusaybin’de silahlı kavga! 2 yaralı

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı kırsal Duruca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 30 yaşındaki Ş.İ. ve 19 yaşındaki H.F. yaralandı. Çıkan kavgayı yatıştırmak için asker silah sıktığı öğrenildi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri ile jandarma sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri köyde geniş güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.