Nusaybin’de Suriyeli kardeşlerin katledilmesiyle ilgili 1 kişi tutuklandı

Olay, 4 Ocak'ta Nusaybin ilçesi 8 Mart Mahallesi Aram Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. Suriye uyruklu Süheyla Özdaş ile Sümeyye Khaled Abira isimli kız kardeşler, evlerinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Çifte cinayetin ardından Mardin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından olayın aydınlatılması için özel bir ekip oluşturuldu.

Yürütülen titiz çalışmalar sonucunda kimliği tespit edilerek yakalanan şüphelinin, öldürülen kardeşlerden Sümeyye Khaled Abira'nın dini nikâhlı eşi olduğu öğrenildi. Şırnak'ın İdil ilçesi nüfusuna kayıtlı M.B. (59), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hayatını kaybeden iki kız kardeşin cenazeleri, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazeler, Irak üzerinden Suriye'nin Abri köyüne götürülerek gözyaşları arasında defnedildi.

Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.