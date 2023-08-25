Nusaybin’de suya düşen bir kişi hayatını kaybetti

Edinen bilgilere göre, olay iki gün önce Nusaybin'e bağlı Akarsu Mahallesi'nde meydana geldi. Şehmus Bahadır, sabah saatlerinde Akarsu Şelalesi çevresinde gezerken dengesini kaybetmesi sonucu suya düştü.

Bahadır, yaklaşık 5 saat sonra şelale dibinden suya girmek isteyen bazı vatandaşlar tarafından suyun üzerinde hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine 112 Sağlık, Jandarma, İtfaiye Arama Kurtarma ve Cumhuriyet Savcı olay yerine sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemeden sonra Bahadır'ın cenazesi ön otopsi yapılmak üzere Nusaybin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada yapılan ön otopsiden sonra Şehmus Bahadır'ın cenazesi detaylı otopsi için Mardin Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yapılan detaylı otopsi sonrası Bahadır'ın cenazesi ailesine teslim edilerek Nusaybin'e bağlı Akarsu Mahallesi'ndeki mezarlıkta gözyaşlarıyla defin edildi.

Olayla ilgili Jandarma ve Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.