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Giriş Tarihi: 7.4.2024 18:40 Son Güncelleme: 7.4.2024 18:45

Nusaybin’de TIR ile otomobil çarpıştı:1 bebek öldü, 4 yaralı

Mardin’in Nusaybin ilçesi uluslararası İpekyolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 1 bebek öldü, 4 kişi yaralandı.

Ahmet AKKUŞ Ahmet AKKUŞ
Nusaybin’de TIR ile otomobil çarpıştı:1 bebek öldü, 4 yaralı

Kaza akşam saatlerinde Nusaybin ilçesi uluslararası İpekyolu üzeri Aydınlar konaklama tesisleri mevkisinde meydana geldi. Sürücülerin ismi öğrenilmeyen 47 AS 423 plakalı TIR ile 06 DRB 857 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 bebek ağır 5 kişi yaralandı.

Kazada Mehmet Esir ABAY ( 42), Helin ABAY (29), Berivan ABAY ( 32), Alan Berken ABAY ( 06), Şerzan Botan ABAY (03) , yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Sağlık, İtfaiye ve Trafik ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada Şerzan Botan ABAY (03)'e yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili trafik ekipleri inceleme başlattı.

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Nusaybin’de TIR ile otomobil çarpıştı:1 bebek öldü, 4 yaralı
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