Nusaybin’de trafik kazası: 1 ölü

İhbarla bölgeye gelen ambulans ile ağır yaralı Tün, Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 46 yaşındaki Azad Tün hayatını kaybetti. Tün'ün cenazesi otopsi yapılmak üzere Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adlı Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Hurdaya dönen otomobil bölgeden Çekici ve Vinç yardımıyla kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.