Nusaybin’de trafik kazası: 1 ölü

Kaza akşam saatlerinde Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Yolbilen mahallesi mevki, uluslararası İpekyolu üzerinde meydana geldi. Cizre'den Nusaybin istikametine giden Azad Tün yönetimindeki otomobil ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yol kenarındaki menfez betonuna çarparak hurdaya döndü. Kazada 46 yaşındaki Azad Tün ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza bölgesine Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi.
İhbarla bölgeye gelen ambulans ile ağır yaralı Tün, Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 46 yaşındaki Azad Tün hayatını kaybetti. Tün'ün cenazesi otopsi yapılmak üzere Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adlı Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Hurdaya dönen otomobil bölgeden Çekici ve Vinç yardımıyla kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.