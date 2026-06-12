Nusret’le Rumeli’ye: 672 yıllık tarihi miras yeniden yaşatıldı

Program, Lapseki'nin Çardak beldesindeki Gazi Yakup Bey Türbesi ziyaretiyle başladı. Mehteran eşliğinde karşılanan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua ederek Gazi Yakup Bey'in kabrine karanfil bıraktı.

TARİHİ GEÇİŞE DENİZDEN VE HAVADAN EŞLİK

Türbe ziyaretinin ardından Kurtulmuş ve beraberindeki heyet, Çanakkale Deniz Savaşları'nın seyrini değiştiren Nusret Mayın Gemisi ile Gelibolu'ya geçti. Yaklaşık 45 dakika süren boğaz geçişi sırasında Çanakkale Boğazı, Türk bayrakları taşıyan teknelerle adeta görsel bir şölen alanına dönüştü. Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Polisi ve GESTAŞ'a ait gemilerin yanı sıra çok sayıda balıkçı teknesi ve özel yat da tarihi geçişe eşlik etti. Gökyüzünde ise Jandarma Genel Komutanlığı'nın "Çelik Kanatlar" helikopter gösteri ekibi nefes kesen bir gösteri sundu. Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş uçakları da selamlama uçuşu gerçekleştirerek törenlere havadan destek verdi.

"TARİH İLE BUGÜNÜ BİRLEŞTİREN YOLCULUK"

Gelibolu'da düzenlenen törende konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, gerçekleştirilen programın yalnızca bir anma etkinliği olmadığını, aynı zamanda tarihi hafızayı canlı tutan önemli bir organizasyon olduğunu söyledi. Lapseki'deki türbe ziyaretinin ardından gerçekleştirilen Nusret Mayın Gemisi yolculuğuna dikkat çeken Kurtulmuş, "672 yıl önce Türklerin Rumeli'ye geçişinin ve Gelibolu'nun fethedilmesinin yıl dönümünü idrak ediyoruz. Nusret Mayın Gemisi ile yaptığımız boğaz geçişi, tarih ile bugünü buluşturan anlamlı bir yolculuk oldu" dedi. Boğazdaki geçişe eşlik eden vatandaşlara, savaş gemilerine ve hava unsurlarına teşekkür eden Kurtulmuş, TBMM himayesinde ilk kez gerçekleştirilen etkinliğin gelecek yıllarda gelenekselleşmesini arzu ettiklerini ifade etti.

"RUMELİ'YE AÇILAN KAPI BİR MEDENİYET HAMLESİYDİ"

Türklerin Rumeli'ye geçişinin tesadüfi bir gelişme olmadığını belirten Kurtulmuş, Osmanlı Beyliği'nin kuruluş döneminde ortaya koyduğu vizyonun dünya tarihini değiştirdiğini söyledi. Osmanlı'nın diğer Anadolu beylikleri gibi iç çekişmelerle uğraşmak yerine yönünü batıya çevirdiğini belirten Kurtulmuş, "Gazi Süleyman Paşa ve beraberindeki akıncılar Rumeli'ye adım attıkları anda İstanbul'un fethinin de kapısını aralamış oldular. Bu sadece bir fetih hareketi değil, büyük bir medeniyet yürüyüşünün başlangıcıydı" diye konuştu. Osmanlı'nın başarısının temelinde askeri ya da ekonomik güçten çok güçlü bir vizyon bulunduğunu vurgulayan Kurtulmuş, bu anlayışın devleti kısa sürede üç kıtaya yayılan bir cihan devletine dönüştürdüğünü ifade etti.

ÇANAKKALE'DEN RUMELİ'YE UZANAN ORTAK RUH

Konuşmasında Çanakkale Zaferi ile Rumeli'ye geçiş arasında tarihsel bir bağ kuran Kurtulmuş, milletlerin zor dönemlerde ayakta kalmasını sağlayan en önemli unsurun inanç, birlik ve tarih şuuru olduğunu söyledi. Çanakkale'de imkânsızlıklar içerisinde verilen mücadelenin Türk milletinin bağımsızlık iradesinin en önemli göstergelerinden biri olduğunu belirten Kurtulmuş, "Malazgirt'in ruhu, Gazi Süleyman Paşa'nın fetih ruhu ve Çanakkale'deki direniş ruhu aynı tarihsel çizginin parçalarıdır" ifadelerini kullandı.

"TARİH ŞUURU GELECEĞİN TEMİNATIDIR"

Dünyanın ve bölgenin önemli sınamalarla karşı karşıya bulunduğunu dile getiren Kurtulmuş, tarih bilincinin genç nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti. "Türk milleti olarak bir olmak, beraber olmak ve güçlü kalmak mecburiyetindeyiz" diyen Kurtulmuş, düzenlenen törenlerin yalnızca sembolik etkinlikler olmadığını, birlik duygusunu ve tarih şuurunu canlı tutmayı amaçladığını söyledi.

"TÜRKİYE'NİN ÖNEMİ HER GEÇEN GÜN DAHA İYİ ANLAŞILIYOR"

Konuşmasının sonunda Türkiye'nin jeopolitik konumuna ve uluslararası gelişmelere değinen Kurtulmuş, Türkiye'nin bölgesel ve küresel ölçekte öneminin arttığını vurguladı. "Bir asır önce bize 'hasta adam' diyenler bugün kendi güvenliklerini nasıl sağlayacaklarını düşünüyor" diyen Kurtulmuş, Türkiye'nin tarih boyunca doğunun en batısında, batının ise en doğusunda yer alan stratejik bir ülke olduğunu belirtti. Türkiye'nin bölgesinde barış ve istikrarın tesisi için çalıştığını ifade eden Kurtulmuş, ülkenin birlik ve beraberliğini koruduğu sürece önünde hiçbir engel bulunmadığını söyledi.

Gelibolu'daki programa Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Gelibolu Kaymakamı Cihat Koç, Lapseki Kaymakamı Cafer Ekinci, milletvekilleri, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program, halk oyunları ve mehteran gösterilerinin ardından sona erdi.