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Giriş Tarihi: 16.09.2026

O avukat yine rahat durmadı

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O avukat yine rahat durmadı
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Konya'da 2 yıl önce 30 bin uyuşturucu hapla yakalanıp tutuklanan ve yargılandığı mahkemece 2 yıl 11 ay hapis cezası alıp, etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edilen avukat Abdülkadir İnci (47), bir kez daha uyuşturucuyla yakalandı. Bir araçta uyuşturucu madde sevkiyatı yapıldığı bilgisini alan Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, harekete geçerek aracı takibe aldı. Durdurulan araçta 307 gram bonzai yapılabilecek 2 kilo 50 gram ADB-BUTİNİCA maddesi ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alınırken araçtaki şüphelilerden biri ise polisin tanıdığı biriydi. Konya Barosu'na kayıtlı avukat Abdulkadir İnci, daha önce de ekipler tarafından uyuşturucu ile yakalanıp tutuklanmıştı. İnci ve beraberindeki Ahmet S., Aziz S. ve Emrah K. adliyeye sevk edildi. Zanlılar çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

#KONYA

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O avukat yine rahat durmadı
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