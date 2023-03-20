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Giriş Tarihi: 20.3.2023 19:29 Son Güncelleme: 20.3.2023 19:41

Bağcılar'da tartışmalara neden olan bina için yıkım kararı

İstanbul Bağcılar’da iki farklı bina üst üste konulmuş gibi görünen apartmanın yıkılmasına karar verildi. Kentsel dönüşüm kapsamında sosyal medyada konuşulan bina ile birlikte hasarlı 4 binanın da yıkımı gerçekleştirilecek.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Bağcılar’da tartışmalara neden olan bina için yıkım kararı

Bağcılar'da bulunan 9 katlı binanın alttan 4 katı farklı bir bina, diğer 5 katı ise farklı bina gibiydi. Üst üste iki binayı andıran yapının dış cephesindeki çatlak ve döküntüler de dikkat çekiyordu. Toplam 14 dairenin bulunduğu bina hakkında yıkım kararı çıktı. Bağcılar Belediyesi'nden yapılan açıklamada. "Kentsel dönüşüm kapsamında Bağcılar'da yarın 4 noktada yıkım işlemi yapılacak. Yıkılacak yerlerin arasında görüntüsüyle sosyal medyada çok konuşulan bina da bulunuyor. Gerekli tedbirlerin alındığı binalar, Bağcılar Belediyesi tarafından kontrollü şekilde yıkılacak. Bina hakkında 'riskli yapı' raporu çıkmış olup bina şu anda 'boş ve korunaklı' durumda bulunuyor" denildi.

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Bağcılar'da tartışmalara neden olan bina için yıkım kararı
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