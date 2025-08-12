O binanın sahibi ve müteahhit gözaltına alındı

Sındırgı'da bir kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı binanın müteahhiti ile sahibi gözaltına alındı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yaptığı açıklamaya göre, yıkılan binada inceleme yapmak üzere inşaat mühendisi, mimar ve jeofizik mühendisinden oluşan bilirkişi heyeti görevlendirildi. Bu kapsamda binadan karot örnekleri alındı. Bilirkişi heyetinin ön raporu doğrultusunda, inşaatı yapan müteahhit ile bina sahibi, 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçlamasıyla gözaltına alındı. Binada eczaneden önce pidecinin olduğu öğrenilirken, bu durum "Kolon mu kesildi?" sorusunu akıllara getirdi.Depremde yıkılan 3 katlı binanın enkazından çıkarıldıktan sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 81 yaşındaki Nihat Önbaş'ın cenazesi dün İzmir'de toprağa verildi. Bayraklı'daki törene Önbaş'ın yeğeni oyuncu Eylül Tumbar ve oyuncu Enes Koçak da katıldı. Önbaş'ın eşi Hamide Önbaş ise kolu ve bacağındaki kırıklar nedeniyle hastanede tedavi görüyor. Eşiyle birlikte mutfakta yemek yaparken depreme yakalanan Hamide Önbaş, "Bina yıkılınca, eşim bana göre daha derine düşmüş. Beni almadan onu çıkaramazlardı. Onu çıkarmaları biraz daha uzun sürdü. O nedenle eşimi kaybettik" dedi