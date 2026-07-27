O cani tutuklandı

İstanbul Sultanbeyli'de çalıştığı iş yerinde bakılan köpeği darp edip çöp konteynerine atarak ölüme terk eden kişi tutuklandı. Olay, 9 Temmuz saat 00.20 sıralarında bir ekipman kiralama deposunda meydana gelmişti. İş yerinde yatılı çalışan ve alkollü olduğu öğrenilen 45 yaşındaki Ahmet S., depoda bakılan Goldendoodle cinsi "Tor" isimli köpeği yumruklayıp, ardından havaya kaldırıp yere vurarak demir kapıya fırlatmıştı. Çevredekilerin tepkisi üzerine paniğe kapılan Ahmet S., ağır yaralı köpeği çöp konteynerine atarak kaçmıştı. İş yeri sahibinin şikayeti üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada, adliyeye sevk edilen Ahmet S., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör