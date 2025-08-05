O cinayet zanlısı tutuklandı! Telefonda tartıştığı kişiyi vurmuştu…

Olay, Şuhut ilçesi Çakırözü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.K., ile Mustafa Sözen arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü telefonda tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.K., sokak ortasında Sözen'e tüfekle ateş açtı. Olayda ağır yaralanan Mustafa Sözen, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ancak Sözen burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olayın ardından jandarma tarafından gözaltına alınan E.K., ise işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.