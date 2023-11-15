Haberler Yaşam Haberleri Pencereden gizlice girip eşini ve ailesini bıçakla yaralamıştı... O damadın cezası belli oldu
Giriş Tarihi: 15.11.2023 11:14 Son Güncelleme: 15.11.2023 11:40

Pencereden gizlice girip eşini ve ailesini bıçakla yaralamıştı... O damadın cezası belli oldu

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde boşanma aşamasında boşanmak istemediği gerekçesiyle pencere camını kırarak girip tartıştığı eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini bıçaklayan damat Mustafa Sazboğaz (29) hakkında savcı, 3 kez müebbet hapis isterken, mahkeme toplam 43 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Geçen yıl Temmuz'da yaşanan olayda Mustafa Sazboğaz, şiddet uyguladığı iddiasıyla boşanmak isteyen eşi Merve Sazboğaz, kayınvalidesi Ülkü Sazboğaz ve kayınpederi Ramazan Sazboğaz'ı evin penceresinden girerek darp edip bıçaklayıp kaçtığı iddiasıyla, Fethiye 2.Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu yargılanan Mustafa Sazboğaz için, mahkeme 3 kez kasten adam öldürmeye teşebbüsten, konut dokunulmazlığını ihlal ve mala zarar verme suçlarından toplam 43 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Sazboğaz duruşmadaki ifadesi ve son sözünde, “Çok pişmanım. Kendilerinden ayrı ayrı özür diliyorum. Kızımı göstermedikleri için bu olay meydana geldi. Tahliyeme karar verilmesini istiyorum” ifadelerinde bulundu.

Erdoğan CANKUŞ
Pencereden gizlice girip eşini ve ailesini bıçakla yaralamıştı... O damadın cezası belli oldu

Seydikemer ilçesi Bayır Mahallesinde 19 Temmuz 2022 tarihinde 29 yaşındaki Mustafa Sazboğaz isimli kişi, şiddet uyguladığı iddiasıyla boşanmak isteyen eşi bir çocuk annesi 26 yaşındaki Merve S., kayınvalidesi Ülkü S. (63) ve kayınpederi Ramazan S. (71) 'yi evin penceresinden habersizce girip darp edip bıçaklayıp kaçtı. Yaralılar hastanelere kaldırılıp tedavi altına alınırken kaçan Mustafa Sazboğaz ise jandarma tarafından yakalanıp hazırlanan suç evrakıyla sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanıp cezaevine konulmuştu.

Mustafa Sazboğaz için, "Konut dokunulmazlığını ihlal", "mala zarar verme", "kasten öldürmeye teşebbüs ve eşi kasten öldürmeye teşebbüs" ile kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından açılan davada, 3 kez müebbet hapis cezası istenmişti. Önceki duruşmalarda, eşi Merve S., kayınvalidesi Ülkü S. ve kayınpederi Ramazan S. Mustafa Sazboğaz'ın kendilerini öldürmek istediğini, bıçakladığını ve kendisinden davacı olduklarını ileri sürmüşlerdi. Eşi Merve S., kayınvalide Ülkü S. ve kayınpeder Ramazan S. karar duruşmasına katılmazken, duruşmaya taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanık Mustafa Sazboğaz duruşmadaki ifadesi ve son sözünde," Kızımı görmek istemiştim. Hatta Aydın aile mahkemesine de başvurdum. Boşanmak istemiyordum. Ben kayınvalidem, kayınbabam olsa da annem, babam gibi sevdiğim için evlerine gittim. Böyle bir olay olduğu için çok pişmanım. Kendilerinden ayrı ayrı özür diliyorum. Tahliyeme karar verilmesini talep ediyorum." şeklinde konuştu.

"MÜTALAAYA KATILMIYORUZ"

Tutuklu sanık avukatı Bülent Demen ise, "Müvekkilinin olaydan bu yana hafızasının kesilmiş gibi olduğunu, kendisinin cezaevinde 6-7 kez görüşürken hep sıkıntı yaşadığını, ceza ehliyetinin yaptığı eylemin ağırlığına yönelik rapor aldırılması talebimize cevap verilmediğini çocuğunu görmeye gittiğinde hakaretler gördüğünü, sanığın kendisinin saldırıya uğradığını bu yüzden gözünün kararıp olayın bugünkü noktaya geldiğini, mütalaadaki kasten adam öldürme suçlamasına katılmıyoruz." şeklinde konuştu.

Taraf avukatı Ali Özgür Kullukçu ise, "Sanığın eyleminden dolayı cezalandırılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

SON SÖZÜ SORULUP, KARAR AÇIKLANDI

Fethiye 2.Ağır Ceza Mahkemesi başkanı karar vereceklerini belirtip, sanıktan son sözünü sorarken tutuklu sanık Mustafa Sazboğaz, "Tahliyeme karar verilmesini istiyorum" dedi.

Mahkeme tutuklu sanık Mustafa Sazboğaz'ın eşi Merve Sazboğaz'a yönelik eyleminden dolayı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verirken, olayın teşebbüs aşamasında kaldığından 15 yıl hapis cezasına, kayınvalidesi Ülkü Sazboğaz'a yönelik eyleminden dolayı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verirken, yine teşebbüs aşamasında kalmasından dolayı15 yıl hapis cezası, kayınpederi Ramazan Sazboğaz'a yönelik eyleminden kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası verirken, yine olayın teşebbüs aşamasında kalmasından dolayı 10 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme, Ramazan Sazboğaz'a yönelik konut dokunulmazlığını ihlalden 1 yıl 6 ay hapis cezası verirken, bu cezayı bir kat arttırıp, 2 yıl 12 ay hapis cezası verdi. Ayrıca, Ramazan Sazboğaz'a yönelik mala zarar verme suçundan da damat Mustafa Sazboğaz'a 4 ay hapis cezası verirken, toplam 43 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.

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Pencereden gizlice girip eşini ve ailesini bıçakla yaralamıştı... O damadın cezası belli oldu
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