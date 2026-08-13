O hata hayatını kararttı! Türkiye şampiyonu saniyeler içinde felç kaldı

'BİR GÖRGÜ TANIĞIYLA, BİR KAMERAYLA ORTAYA ÇIKMASINI İSTİYORUM'

Aydemir, "Benim arkadaşlardan ricam; bu yollarda hepimiz motora biniyoruz ve binmeyi çok seviyoruz. Ben bir de topluma mal olmuş bir insanım, kaza yapmasınlar diye bilgi veririz. Örnek teşkil eden insanlardan bir tanesi olduğumuz için bu bahsettiğimiz konunun bir görgü tanığıyla, bir kamerayla ortaya çıkmasını istiyorum. Oradaki dallardan mı kaynaklanıyor veya başka bir şeyden mi kaynaklandı? Çünkü bana yardım eden arkadaşlar, jandarmalar gelmeden olay yerini terk etmişler. Terk etmemeleri gerekiyordu. Arkadaşlar kim ise; bize bir kamera kaydı verirse, bugün bana, yarın onlara, hepimizin başına gelebilir. Bunun açığa çıkarmak istiyorum. O arkadaşlardan da rica ediyorum, gelip bana yardımcı olsunlar. Çünkü bu yol ile ilgili bir problemse ona göre hep beraber ne yapılması gerekiyorsa yapalım. Halime baksınlar. Çoluğum çocuğum var, sizlerin de var. Sizler de motora biniyorsunuz. Dümdüz yol da gidip kendi kendimi bir ağaca vuracak kadar motor bilgisi olmayan bir insan değilim. Bu saatten sonra yürüyemeyeceğim, doktorlar da bunu söylüyor. Omuriliğimden ameliyat oldum ama sinirlerimin koptuğu için ve motosiklet camiasından İstanbul'da, Türkiye'de her yerde sevilen bir insan olarak insanlara faydalı olmak istediğim için hepimizin dikkatli olmasını söylüyorum ki, bir de bu benim başıma geliyor. Şu anda Türkiye'de motosiklet kullanan 1 milyon tane insana sorsanız, bu kazayı en son yapacak insan Yılmaz Aydemir derler" diye konuştu.