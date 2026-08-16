O ilimizde sağanak alarmı: Yollar göle döndü, çatı uçtu!

'SESTEN ÇOK KORKTUM'

Ayrıca Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki 2 katlı müstakil evin çatısı da kuvvetli rüzgarın etkisiyle uçtu. Çatı, sokaktaki elektrik tellerinin üzerine düştü. Gürültüyle panik yapan mahalleli Osman Ünal (40), "Büyük bir ses duydum. Önce bizim evin çatısı uçtu zannettim. Dışarı çıkınca elektrik tellerinin üzerinde bir çatı olduğunu gördüm. Çıkan sesten çok korktum" dedi. Elektrik dağıtım şirketi ekipleri, mahalledeki elektrik akımını keserek tellerin onarımı için çalışma başlattı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör