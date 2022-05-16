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Giriş Tarihi: 17.5.2022

O katilin cezası onandı

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
O katilin cezası onandı
Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 18 Ağustos 2019'da Kırıkkale'de eski eşi Emine Bulut'u bıçaklayarak öldüren Fedai Varan'a "kasten adam öldürme" suçundan verilen müebbet hapis cezasını onadı. Daire heyeti, haksız tahrik ve takdir indirim yapılması talebiyle yapılan itirazları reddetti ve yerel mahkemenin hükmünü onadı. Emine Bulut, Kırıkkale merkezde 10 yaşındaki küçük kızının yanında eski eşi Fedai Varan tarafından boğazından bıçaklanarak ağır yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Bulut, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Bulut'un "Ölmek istemiyorum" ve kızının ise "anne ölme" feryadı ise zihinlere kazınmıştı.

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O katilin cezası onandı
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