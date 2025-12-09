O katilin cezasını Yargıtay onadı

İzmir'de 1 Şubat 2023'te taksici Oğuz Erge'yi (44) tabancayla öldürüp cep telefonu ve kulaklığını gasp eden Delil Aysal'a (19) verilen ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 17 yıl 8 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. Gaziemir'de soğukta araç isteyen Aysal, çeşitli adreslere gezdirdiği Erge'yi ödeme tartışması sonrası vurmuştu. Güvenlik ve araç kameraları yönlendirmeyle polis şüpheliyi ertesi gün yakalamıştı. Öldürdüğü taksicinin kızını arayarak babasını öldürdüğünü söyleyen katil kamuoyunda büyük infiale neden olmuştu.