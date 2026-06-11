Casus Önder Sığırcıklıoğlu’nun yakalanmasıyla ilgili yeni ayrıntı! İşte o kelepçenin sırrı...

Eski bir MİT çalışanı olan Önder Sığırcıkoğlu, 2010 yıllarında Suriye istihbaratıyla ortak çalışmaya başladı. Sığırcıklıoğlu, Esed rejimi muhalifi sığınmacılara ait gizli bilgileri, kurum faaliyetlerini ve MİT raporlarını Suriye istihbaratına sızdırdı. Bu bilgiler sayesinde 2011 yılında Özgür Suriye Ordusu komutanları Hüseyin Harmoush ve Mustafa Kassum'u kaçırarak Esad rejimine teslim etti ve Hüseyin Harmoush'un işkence sonucu öldürüldü.

CEZAEVİNDEN FİRAR ETTİ

Suriye'nin kaderinin değişmesine neden olan olaylar sonrası Sığırcıkoğlu, 2013 yılında 'Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak 2014 yılında Osmaniye Açık Cezaevi'nden firar etti.

EYLEMLERİNE DEVAM ETTİ

Adeta bir ihanet ağı ören Sığırcıklıoğlu, firarının ardından uzun yıllar Suriye, Rusya ve Lübnan gibi ülkelerde saklandı. Suriye'ye sığındıktan sonra, Esad rejimi istihbaratı tarafından koruma altına alınan Sığırcıklıoğlu, 2014-2016 yıllarında THKP-C/ACİLCİLER terör örgütünün elebaşı Mihraç Ural ve Reyhanlı saldırısının faili olarak 2018 yılında yakalanan Yusuf Nazik ile birlikte hareket ederek bir çok kanlı eyleme imza attı. Önder Sığırcıkoğlu 'nun, Yusuf Nazik'in cezaevinden tahliyesi için Suriye istihbaratıyla olan ilişkilerini kullandığı da ortaya çıktı.

ADIM ADIM PLANLANDI

Önder Sığırcıkoğlu'nun önce Suriye'de, ardından Lübnan Cebel Muhsin bölgesinde bir evde saklandığı, akabinde Rusya'nın Krasnodar Bölgesi'ne, daha sonra Mısır üzerinden tekrar Lübnan'a geçtiği tespit eden MİT operasyon için düğmeye bastı. Önder Sığırcıkoğlu, ortak operasyonla Lübnan sınırında yakalandı ve "sarı kelepçe" ile Türkiye'ye getirildi.

SARININ SIRRI

Sığırcıklıoğlu'nun sarı kelepçe ile ülkeye getirilmesinin altında ise "ihanetin bedeli" olduğu ortaya çıktı. Çünkü, Antik çağlarda altının ve güneşin kutsal rengi olarak yüceltilen sarı, Orta Çağ'dan itibaren ihanetin, hastalığın ve dışlanmışlığın simgesi haline dönüştü.

İHANETİN RENGİ

Tarihçilerin "ihanetin rengi" olarak tanımladığı sarının, tarihteki kara lekesi, Hristiyan ikonografisindeki değişimlerle başladı. Orta Çağ ressamları, Hz. İsa'ya ihanet eden Yahuda İskariot'u genellikle sarı pelerinli tasvir etmeye başladılar. Bu sanatsal tercih, sarıyı bir anda "sadakatsizlik" ve "yalan" ile mühürledi. Daha sonra bu simgesellik toplumsal bir dışlama aracına dönüştü. Orta Çağ'da toplumdan dışlanan grupların, sahtekarların ve Yahudilerin kıyafetlerine sarı işaretler takılması zorunlu kılındı.Veba ve kolera gibi salgın dönemlerinde, hastalık taşıyan gemilere sarı bayrak çekilmesi bu rengi "ölüm" ve "tehlike" ile özdeşleştirdi.

35 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme' ile 'devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk amacıyla açıklama' suçlarından hakkında iddianame düzenlenen Sığırcıkoğlu'nun müebbet hapis ve 35 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.