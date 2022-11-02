O Kız 7. bölüm izle Kanal D ile yayında! Zeynep babasını koruyabilecek mi?

O Kız son bölüm izle Kanal D ile araştırılıyor. Dizinin yeni bölümünü kaçıranlar ya da tekrar izlemek isteyenler için bölüm linki gündemde. Başrollerinde Erkan Petekkaya, Sezin Akbaşoğulları gibi isimlerin yer aldığı yapımda heyecan artıyor. O Kız 7. Bölüm izle Kanal D ile yayında. İşte, O Kız son bölüm full, tek parça izle!
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Dizinin son bölümünü kaçıranlar ya da tekrar izlemek isteyenler için:
O KIZ SON BÖLÜM ÖZETİ
Zeynep, hayallerinin bile ötesindeki evin kapısında yeni hayatına girmek üzeredir. Ancak bunun bir bedeli olacaktır. Sitare'nin yıllar önce Ozan'a yaptığı teklifi Zeynep'e de yapmasıyla birlikte yaşananlar nihayet Sitare ve Kadir'i karşı karşıya getirir. Kadir'i keşfetmesiyle birlikte Sitare'nin kafasındaki dayakçı kötü baba imajı yerle bir olurken, artık bambaşka bir hedefi vardır.
Yeni hayatın vaat ettikleriyle ayakları yerden kesilmiş olan Zeynep, babasını korumayı başarabilecek midir? Yoksa Ozan'ın, Kadir için yaptığı kehanet gerçek mi olacaktır? Zeynep babasıyla sınav verirken, Ozan ise Kadir gerçeğini Sitare'den saklamanın bedelini, hiç beklemediği bir anda öder.
Yıllar sonra yüzleşmek zorunda kaldıkları gerçekler sadece Ozan için değil, başkaları için de yıkıcı olur. Ne var ki hayat, herkes için bir planı olan Sitare'ye büyük bir sürpriz hazırlamaktadır. Uzaklardan gelen eski bir düşman, sadece Sitare'nin değil başta Zeynep olmak üzere herkesin hayatını değiştirmek için yola çıkar.