O Kız 7. bölüm izle Kanal D ile yayında! Zeynep babasını koruyabilecek mi?

Yıllar sonra yüzleşmek zorunda kaldıkları gerçekler sadece Ozan için değil, başkaları için de yıkıcı olur. Ne var ki hayat, herkes için bir planı olan Sitare'ye büyük bir sürpriz hazırlamaktadır. Uzaklardan gelen eski bir düşman, sadece Sitare'nin değil başta Zeynep olmak üzere herkesin hayatını değiştirmek için yola çıkar.