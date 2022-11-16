O Kız Melek kimdir? O Kız’ın Melek’i Rojda Demirer kimdir, kaç yaşında, nereli? Rojda Demirer’in biyografisi ve rol aldığı diziler

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi O Kız, 16 Kasım Çarşamba akşamı 9. Bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerinde Erkan Petekkaya, Sezin Akbaşoğulları ve Dilin Döğer'in yer aldığı dizinin kadrosuna güzel oyuncu Rojda Demirer katıldı. O Kız'ın yeni bölüm fragmanına göre Rojda Demirer, Zeynep'in annesi Kadir'in ise eski eşi Melek karakterini canlandıracak. Peki, O Kız Melek kimdir? O Kız'ın Melek'i Rojda Demirer kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Rojda Demirer hakkında tüm merak edilenler.