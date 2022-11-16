O Kız Melek kimdir? O Kız’ın Melek’i Rojda Demirer kimdir, kaç yaşında, nereli? Rojda Demirer’in biyografisi ve rol aldığı diziler

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi O Kız, 16 Kasım Çarşamba akşamı 9. Bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerinde Erkan Petekkaya, Sezin Akbaşoğulları ve Dilin Döğer'in yer aldığı dizinin kadrosuna güzel oyuncu Rojda Demirer katıldı. O Kız'ın yeni bölüm fragmanına göre Rojda Demirer, Zeynep'in annesi Kadir'in ise eski eşi Melek karakterini canlandıracak. Peki, O Kız Melek kimdir? O Kız'ın Melek'i Rojda Demirer kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Rojda Demirer hakkında tüm merak edilenler.
Kanal D'nin her çarşamba akşamı ekrana gelen dizisi O Kız'a güzel oyuncu Rojda Demirer dahil oldu. Başarılı oyuncu, dizide Zeynep karakterinin annesi aynı zamanda Kadir'in ise eski eşi olan Melek karakterine hayat verecek.
Demirer'in diziye dahil olmasının ardından hikayede neler yaşanacağı ise şimdiden merak konusu oldu.
12 Ağustos 1980 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Rojda Demirer, aslen Diyarbakırlıdır. 9 yaşındayken TRT Ankara Radyosu Çocuk Saati sınavlarını kazanarak radyo tiyatrosu ile ilgilenmeye başlayan Rojda Demirer, daha sonra Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'ne girdi.
2001 yılında mezun olduktan sonra 2003-2008 yılları arasında Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda kadrolu sanatçı olarak görev alan Rojda Demirer, 2003 yılında ilk dizisi Aşk Olsun ile televizyon dünyasına adım attı.
Demirer, Adı Efsane, Kördüğüm, Acil Aşk Aranıyor, Alev Alev, Elde Var Hayat, Geniş Aile, Melekler Korusun, Kaos Örümcek Ağı, Çarpışma, Maraşlı gibi yapımlarda rol aldı.
.