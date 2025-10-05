O magandaları yakalayın

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde evinin avlusunda oynayan 4 yaşındaki Ömer Faruk Dağ'a yorgun mermi isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan çocuk, ailesi tarafından Akçakale Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan ilk kontrolde, merminin çocuğun göz çevresine isabet ettiği belirlendi. Tedavisinin ardından küçük çocuk taburcu edilirken, polis ekipleri ise evin avlusunda delil topladı. Çocuklarının kör olmaktan kurtulduğunu ifade eden Dağ ailesi, magandaların yakalanarak cezalandırılmasını istedi.