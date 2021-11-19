O mahallede! ‘dont testisi’ yenilendi

Muğla'da AK Parti'li Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz'ün talimatıyla, Yayla Dont Mahallesine, zamanla yıpranan çeşme yerine modern ve kültürel izleri de taşıyan bir çeşme yapıldı. Yöreye özgü 'Dont Testisi' kültürünü yansıtan çeşme vatandaşların hizmetine sunuldu. 2 asırlık kültür 'Dont Testisi' mahalle çeşmesi renklendirildi.



Seydikemer'de, Yayla Dont Mahalle Muhtarı Mustafa Köse, Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz'den mahalleye yeni bir çeşme yapılması isteğinde bulundu. Muhtar Köse'nin talebini olumlu karşılayan Başkan Otgöz, Ressam ve Heykeltıraş Ali Rıza Başarır'dan yöreye özgü kültürü de simgeleyecek bir çeşme yapılmasını istedi.



Çeşmenin yapılacağı yerde incelemelerde bulunan Ali Rıza Başarır, modern ve aynı zamanda yöreye özgü kültürün izlerini taşıyacak çeşme için kolları sıvadı. İki asırlık geçmişe sahip ve yörüklerin günlük hayatlarında sıkça kullandığı geleneksel 'Dont Testisi'ni çeşmede kullanılmasına karar veren Ali Rıza Başarır'ın bu düşüncesine Belediye Başkanı Yakup Otgöz'den destek geldi. Yaklaşık 40 gün süren çalışmanın sonucunda Yayla Dont Mahallesi merkezine yapılan çeşme üzerine 4 adet 'Dont Testisi' yapıldı. Yöreye özgü Dont Testisi kültürünü yansıtan ve üzerinde Yayla Dont yazan çeşme vatandaşların hizmetine sunuldu.



Yayla Dont Mahallesine yeni bir çeşme kazandıran Ressam ve Heykeltıraş Ali Rıza Başarır; "Seydikemer Belediyesi'nin köylere hizmetlerinden bir parça. Bu yapmış olduğumuz Dont Testileri, Dont'u simgeleyen ve her yerde temsil eden testileri. Eski bir çeşmemiz vardı. Sayın muhtarımızın ricasını, Sayın Belediye Başkanımız Yakup Otgöz bana söyledi ve yeni bir çeşme yapmamı istedi. Bir ustam ile beraber çalışmalara başladık. 1 ay 10 günlük bir zamanda bitirdik. Ama ekip olarak çalıştık. Belediyemizin yetenekli işçileri ile beraber bu hale getirdik. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.



"BUZDOLABI YERİNE KULLANILAN TESTİLERİMİZ KÜLTÜRÜMÜZDÜR"



Yaklaşık 100 sene önce Dont testilerin buzdolabı yerine kullanıldığını anlatan Yayla Dont Mahallesi Muhtarı Mustafa Köse; "Buzdolabı yerine kullanılan testilerimiz kültürümüzdür. Mahallemize yeni bir çeşme yapılmasını istedim. Sayın Belediye Başkanımız Yakup Otgöz'e böyle bir teklifte bulundum. Sayın Ressam ve Heykeltıraş Ali Rıza Başarır'a da bunu söyledi. Hem kültürümüze hem köyümüze yakışır şekilde bir çeşme yapalım dediler. Çeşmenin yapılmasında başta Belediye Başkanımız Yakup Otgöz ve Ali Rıza Başarır olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Eski çeşmeyi yaptıran hayırsevere teşekkür eden Muhtar Köse; "Eski çeşmemizi yaptırana ve suyu getirenden Allah razı olsun. Ama köyümüze yakışacak çeşmemizi Sayın Yakup Otgöz'ün talimatı üzerine yapıldı. Vatandaşlarımız sularını yeni çeşmeden içebilirler" dedi.