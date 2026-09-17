O mesajlar Baybaşin’in başını yaktı! Her saniyesi gözetim altında! Yeğeni vurulunca ölüm tehditleri savurmuştu

Çağdaş Baybaşin ve Abdullah Baybaşin, geçtiğimiz Ocak ayında "Avrupa'nın Escobar'ı" olarak bilinen Hüseyin Baybaşin'in özgürlüğü için Hollanda Başkonsolosluğu önünde düzenlenen protesto sonrası otobanda taksiyle ilerledikleri sırada silahlı saldırıya uğradı. Saldırganların tabancasından çıkan 10 mermiden 7'si taksinin önünde oturan Çağdaş Baybaşin'e isabet ederken, Abdullah Baybaşin saldırından yara almadan kurtuldu. Saldırıyı gerçekleştirdikleri iddia edilen Cihan K., Mazloum M. ve Engin D. kıusa bir süre sonraya yakalandı. Elvan Alperen C. ise kaçmayı başardı.
İNTİKAM MESAJI YAZDI
Saldırının hemen ardından; 1998 yılında "Siyah Lale" adı verilen uluslararası bir operasyonla Hollanda'da yakalanan ve ömür boyu hapse çarptırılan uyuşturucu baronu Hüseyin Baybaşin sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı. Baybaşin mesajında "Bugün benim için düzenlenen bir etkinliğin ardından Çağdaş arabasında park halindeyken iki haddini bilmez kendisine silah sıkmış.Ben bu kişileri en kısa sürede bulacağım. Sözüm olsun. Böyle alçakça, haince ve kalleşce bir saldırıyı gerçekleştirenler her kimse onun cevabını ben vereceğim. Ben onları bulacağım ve soylarını kurutacağım. Her kimse şimdiden bütün soyları ile birlikte saklansınlar. Aşiretime sözümdür. Sizin soyunuzu kurutacağım" yazdı.
HERŞEYİ TAKİBE ALINDI
Bu mesajlar kısa bir süre sonra silinse de Leysttad Cezaevi yönetimi, tehdit ve intikam ifadelerinin geçtiği mesajlardan yola çıkarak Baybaşin hakkında risk raporu (GRİP) hazırlanmasına karar verdi. Polis, Savcı ve Cezaevi idaresinden oluşan komisyon, Baybaşin'in cezaevin suç faaliyetlerini sürdürüp sürdürmediğini, dışarıdaki şüpheli kişilerle iletişimini tehdit ve talimat iddialarını, yasadışı telefon kullanımını, kaçış riski ve dışarıdaki bağlantılarının oluşturduğu riski takibe alarak raporunu Adalet ve Güvenlik Bakanlığı'na gönderdi.
BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ
Raporu titizlikle inceleyen bakanlık, Baybaşin'in "dış dünyayla toplum açısından ağır sonuçlar doğurabilecek eylemlerde bulunabileceğini" gerekçe göstererek mevcut cezaevinden nakledilmesine karar verdi.
HER SANİYESİ GÖZETİM ALTINDA
Kararın ardından Baybaşin, Lelystad Cezaevi'nden Alphen aan den Rijn Cezaevindeki her saniyesi takip altında olan yoğun gözetim birimine (AIT) sevk edildi.
HASTANEYE BAŞVURUP KARARA İTİRAZ ETTİ
Naklin ardından dış dünyayla bağlantısı kesilen Baybaşin, cezaevi koşullarını gerekçe göstererek karara itiraz etti. Geçtiğimiz ay aşırı sıcak ve yetersiz havalandırma şikayetiyle hastaneye kaldırılan Baybaşin, tedavisinin ardından aynı gün taburcu edildi. Baybaşinin psikiyatristi ise yoğun gözetim biriminin koşullarının hastasının travma sonrası stres bozukluğunun yeniden ağırlaştırabileceğinden ciddi endişe duyduğunu bildirerek komisyona şikayet başvurusu yaptı. 70 yaşında olan Baybaşin, cezaevinde geçirdiği son 20 yılda 96 kez hastaneye başvurdu.