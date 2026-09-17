O mesajlar Baybaşin’in başını yaktı! Her saniyesi gözetim altında! Yeğeni vurulunca ölüm tehditleri savurmuştu

İNTİKAM MESAJI YAZDI

Saldırının hemen ardından; 1998 yılında "Siyah Lale" adı verilen uluslararası bir operasyonla Hollanda'da yakalanan ve ömür boyu hapse çarptırılan uyuşturucu baronu Hüseyin Baybaşin sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı. Baybaşin mesajında "Bugün benim için düzenlenen bir etkinliğin ardından Çağdaş arabasında park halindeyken iki haddini bilmez kendisine silah sıkmış.Ben bu kişileri en kısa sürede bulacağım. Sözüm olsun. Böyle alçakça, haince ve kalleşce bir saldırıyı gerçekleştirenler her kimse onun cevabını ben vereceğim. Ben onları bulacağım ve soylarını kurutacağım. Her kimse şimdiden bütün soyları ile birlikte saklansınlar. Aşiretime sözümdür. Sizin soyunuzu kurutacağım" yazdı.