O notu ömür boyu saklayacağım

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin üzerinden 3 yıl geçti. Felaketin sembol isimlerinden biri, Osmaniye'de yaşayan Muharrem Yusuf Kara oldu.

Depremden saatler önce, 5 Şubat gecesi sabah namazına uyanmak için yatan Yusuf'un annesine bıraktığı "Essaletü hayrun minen nevm (Namaz uykudan daha hayırlıdır) diye uyandır beni anne" notu sosyal medyada gündem oldu.

O dönem 10 yaşında olan Yusuf bugün 13 yaşında... Depremde aileden kaybın olmadığını belirten baba Hasan Kara, oğullarının namaza yeni başladığını belirterek depreme de namaz hazırlığında yakalandıklarını dile getirdi. Yusuf'a ailece namazı sevdirmeye çalıştıklarını anlatan anne Ayşe Kara ise deprem gecesi evi terk ettiklerini, notu artçıların azalmasının ardından eve dönünce gördüğünü söyledi. Ayşe Kara, notu bugün de sakladıklarını belirterek, sosyal medyada depremin sembolleri arasında yer aldığını söyledi.