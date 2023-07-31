O polis memuruna ödül verildi

Kırıkkale il Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Özcan Altun, kent merkezinde bir sürücüye işlem yaptığı esnada iş merkezinin önündeki çöplerin arasında Türk bayrağının olduğunu fark etmiş ve Türk bayrağını temizledikten sonra ekip otosuna götürmüştü. Polis memuru Altun´un bu anlamlı davranışı Kırıkkalelilerin yanı sıra Türkiye'nin gündemine gelerek adeta gönülleri ısıttı.

Polisin ilk ödülü Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu tarafından verildi. Vali Tekbıyıkoğlu, polis memuru Altun'u makamında kabul ederek kendisini bu anlamlı davranışı dolayısıyla "Takdir Belgesi" ile ödüllendirerek teşekkür etti.