‘O seni değil, sen onu aldattın’

Konya'nın Çumra ilçesine bağlı İçeri Çumra Mahallesi'nde yaşayan Bayram Süner (42), 4 çocuğunun annesi Fadim Süner'i, 1.5 yıl önce kızının düğününe bir hafta kala öldürdü. Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan Bayram Süner, geçen 30 Kasım'daki karar duruşmasında hiçbir takdir indirim uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Süner ayrıca 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan da 1 yıl ceza aldı.Mahkeme kararın gerekçesini de açıkladı. Sürekli ifade değiştiren ve çelişki beyanlarda bulunan Süner'in eşinin kendisinin değil kızının öldürdüğünü söylemesi hayatın olağan akışına aykırı olduğu belirtilen kararda, olay yerini uzaktan gösteren kamera kayıtlarının çözümlerine göre, Fadik Süner'in öldüğü dakikalarda, evin avlusundan 4 güvercinin havalandığı ve 17 dakika içeriden çıkan bir kişinin kapının önünde bulunan beyaz renkli araca binerek uzaklaştığı belirtildi.Bayram Süner yargılama aşamalarında sürekli olarak eşinin kendisini aldattığını ileri sürdüğü ancak bu yönde bir delil olmadığı, tam aksine esasında kendisinin bir takım sadakat yükümlülüğünü ihlal eder davranışlarda bulunduğunu gösterir deliller olduğu belirtildi. Maktulün cep telefonunda kayıtlı S., isimli bir kadının kullandığı numaraya 'Düş yakamızdan' şeklinde mesaj attığı, HTS kayıtlarına göre ise sanığın 2021 ve 2022 yıllarında bu numaranın sahibi ile hayatın akışına aykırı olarak çok sık görüştüğü ve mesajlaştığı anlatıldı. Kararda, sanığın geçerli bir pişmanlığı bulunmadığı için de takdiri indirim uygulanmadığı vurgulandı.