O Ses Türkiye 2026 Yılbaşı Konukları belli oldu! Bu yıl kimler sahne alacak, jüride hangi isimler var?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 31 Aralık gecesinin en çok merak edilen yapımları arasında O Ses Türkiye Yılbaşı Özel var. Yayınlanan yeni tanıtım filmiyle birlikte jüri koltuğundaki değişiklikler ve sahneye çıkacak yıldız isimler netleşti. Bu yıl jüride efsane ikili Hadise ve Murat Boz'a, son dönemin en popüler oyuncularından Gupse Özay ve Giray Altınok eşlik ediyor. "Altın Plaket" için yarışacak ünlü konuklar ise performanslarıyla hem şaşırtacak hem de eğlendirecek. İşte yılbaşı gecesine damga vuracak o isimler.