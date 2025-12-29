Haberler Yaşam Haberleri O Ses Türkiye 2026 Yılbaşı Konukları: Oyunculardan sporculara... İşte yılbaşında sahne alacak isimler
Ekranların yılbaşı klasiği O Ses Türkiye Yılbaşı Özel için geri sayım başladı! TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan yarışmanın tanıtımı yayınlandı ve sosyal medyada konuşulmaya başladı. Hadise, Murat Boz, Gupse Özay ve Giray Altınok'un jüri koltuğunda oturduğu gecede, sahne alacak ünlü isimler belli oldu. İşte kahkaha, müzik ve sürprizlerle dolu O Ses Türkiye 2026 yılbaşı konukları ve tanıtımdan öne çıkan detaylar.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 31 Aralık gecesinin en çok merak edilen yapımları arasında O Ses Türkiye Yılbaşı Özel var. Yayınlanan yeni tanıtım filmiyle birlikte jüri koltuğundaki değişiklikler ve sahneye çıkacak yıldız isimler netleşti. Bu yıl jüride efsane ikili Hadise ve Murat Boz'a, son dönemin en popüler oyuncularından Gupse Özay ve Giray Altınok eşlik ediyor. "Altın Plaket" için yarışacak ünlü konuklar ise performanslarıyla hem şaşırtacak hem de eğlendirecek. İşte yılbaşı gecesine damga vuracak o isimler.

JÜRİDE YENİ DÖNEM: GUPSE ÖZAY VE GİRAY ALTINOK SÜRPRİZİ

Bu yılın en büyük sürprizi jüri koltuğunda yaşandı. Komedi dünyasının sevilen isimleri Gupse Özay ve Giray Altınok, efsane isimler Hadise ve Murat Boz ile yan yana gelerek yarışmacıları kendi takımlarına dahil etmek için kıyasıya bir rekabete giriyor.

Tanıtımda jüri üyeleri arasındaki espriler ve atışmalar şimdiden gecenin çok eğlenceli geçeceğinin sinyallerini verdi.

O SES TÜRKİYE YILBAŞI KONUKLARI

Cihan Ünal

Pelin Akil

Ava Yaman

Burak Yörük

Feyza Civelek

Rabia Soytürk

Serra Arıtürk

Cansel Elçin & Zeynep Tuğçe Bayat

Emir & Ceren Benderlioğlu

Toprak Razgatlıoğlu

Mahsun Karaca

SÜRPRİZ KONUKLAR

Ayrıca yılbaşında sahneye Erol Evgin, Reynmen gibi isimler çıkacak. Öte yandan konuklar arasında Survivor 2026 yarışmacıları ve Güller ve Günahlar dizisinin çocuk oyuncuları da var.

BÜYÜK ÖDÜL: ALTIN PLAKET!

Bu yılın kazananı sadece bir şampiyonluk değil, aynı zamanda prestijli bir "Altın Plaket" sahibi olacak. Tanıtımda konukların sahne performansları, dans şovları ve jüri ile olan komik diyalogları görülüyor.

