O Ses Türkiye Yılbaşı Konukları, Jüri Üyeleri ve Sürpriz Konuklar: 2026 özel sahnesine kimler çıkacak?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 31 Aralık gecesinin en çok merak edilen yapımları arasında O Ses Türkiye Yılbaşı Özel var. Yayınlanan yeni tanıtım filmiyle birlikte jüri koltuğundaki değişiklikler ve sahneye çıkacak yıldız isimler netleşti. Bu yıl jüride efsane ikili Hadise ve Murat Boz'a, son dönemin en popüler oyuncularından Gupse Özay ve Giray Altınok eşlik ediyor. "Altın Plaket" için yarışacak ünlü konuklar ise performanslarıyla hem şaşırtacak hem de eğlendirecek. İşte yılbaşı gecesine damga vuracak o isimler.
Bu yılın en büyük sürprizi jüri koltuğunda yaşandı. Komedi dünyasının sevilen isimleri Gupse Özay ve Giray Altınok, efsane isimler Hadise ve Murat Boz ile yan yana gelerek yarışmacıları kendi takımlarına dahil etmek için kıyasıya bir rekabete giriyor.
Tanıtımda jüri üyeleri arasındaki espriler ve atışmalar şimdiden gecenin çok eğlenceli geçeceğinin sinyallerini verdi.
Ayrıca yılbaşında sahneye Erol Evgin, Reynmen gibi isimler çıkacak. Öte yandan konuklar arasında Survivor 2026 yarışmacıları ve Güller ve Günahlar dizisinin çocuk oyuncuları da var.
Bu yılın kazananı sadece bir şampiyonluk değil, aynı zamanda prestijli bir "Altın Plaket" sahibi olacak. Tanıtımda konukların sahne performansları, dans şovları ve jüri ile olan komik diyalogları görülüyor.