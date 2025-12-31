Haberler Yaşam Haberleri O Ses Türkiye Yılbaşı Özel kazananı belli oluyor! 31 Aralık O Ses Yılbaşı özel yarışmasını kim kazandı?
Giriş Tarihi: 31.12.2025 22:13

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel kazananı belli oluyor! 31 Aralık O Ses Yılbaşı özel yarışmasını kim kazandı?

O Ses Türkiye’nin geleneksel yılbaşı özel programı tamamlandıktan sonra gözler bu kez gecenin kazananına çevrildi. Her yıl yeni yılı karşılamanın vazgeçilmezleri arasında yer alan O Ses Türkiye Yılbaşı Özel, 2026 edisyonuyla izleyiciyle buluştu.Programın sonunda ise en yüksek oyu alan yarışmacının bağlı olduğu jüri üyesi, gecenin şampiyonu ilan ediliyor. Bu yıl jüri koltuğunda Hadise ve Murat Boz’un yanı sıra, ilk kez jüri deneyimi yaşayan Giray Altınok ile Gupse Özay yer aldı. 2026 O Ses Türkiye yılbaşı birincisi kim oldu, hangi ünlü kazandı? İşte, yanıtı…

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel kazananı belli oluyor! 31 Aralık O Ses Yılbaşı özel yarışmasını kim kazandı?
  • ABONE OL

O Ses Türkiye 2026 Yılbaşı Özel bölümü TV8 ekranlarında izleyiciyle buluştu. Acun Ilıcalı'nın sunacağı gecede, Hadise, Murat Boz, Giray Altınok ve Gupse Özay jüri koltuğunda yer aldı. Sahneye çıkan ünlü isimlerin performansları, izleyiciler tarafından 1 ile 10 arasında puanlandı. En yüksek oyu alan yarışmacının jüri üyesi ise gecenin şampiyonu ilan edildi.Peki, O Ses Türkiye 2026 yılbaşı şampiyonu kim oldu?

O SES TÜRKİYE ŞAMPİYONU KİM, BELLİ OLDU MU?

TV8 ekranlarında yayınlanan yarışma programı 31 Aralık 2025 Pazar akşamı O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümüyle ekranlara geldi.Kazanan henüz açıklanmadı açıklandığında yer vereceğiz.

O SES TÜRKİYE 2026 YARIŞMACILARI

Cihan Ünal - "New York New York" (Frank Sinatra)
Pelin Akil - "Ya Sonra" (Ajda Pekkan)
Rabia Soytürk - "Aldatıldık" (Sezen Aksu)
Serra Arıtürk - "Melankoli" (Nükhet Duru)
Burak Yörük - "Yarim Yarim" (Volkan Konak)
Feyza Civelek - "Kızılcıklar Oldu Mu?"
Ava Yaman - "O Benim Dünyam" / "I Need A Hero"
Cansel Elçin & Zeynep Tuğçe Bayat (Düet) - "Palavra Palavra"
Emir & Ceren Benderlioğlu (Düet) - "Her Şeyi Yak"
Toprak Razgatlıoğlu - "Çatma Yarım" (Reynmen)
Mahsun Karaca (Sosyal medya fenomeni)

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
O Ses Türkiye Yılbaşı Özel kazananı belli oluyor! 31 Aralık O Ses Yılbaşı özel yarışmasını kim kazandı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz