O Ses Türkiye Yılbaşı Özel şampiyonu açıklandı! 31 Aralık O Ses Yılbaşı özel yarışmasını hangi jüri kazandı?

O Ses Türkiye 2026 Yılbaşı Özel bölümü TV8 ekranlarında izleyiciyle buluştu. Acun Ilıcalı'nın sunacağı gecede, Hadise, Murat Boz, Giray Altınok ve Gupse Özay jüri koltuğunda yer aldı. Sahneye çıkan ünlü isimlerin performansları, izleyiciler tarafından 1 ile 10 arasında puanlandı. En yüksek oyu alan yarışmacının jüri üyesi ise gecenin şampiyonu ilan edildi.Peki, O Ses Türkiye 2026 yılbaşı şampiyonu kim oldu?
TV8 ekranlarında yayınlanan yarışma programı 31 Aralık 2025 Pazar akşamı O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümüyle ekranlara geldi.Kazanan JÜRİ GUPSE ÖZAY oldu.
Cihan Ünal - "New York New York" (Frank Sinatra)
Pelin Akil - "Ya Sonra" (Ajda Pekkan)
Rabia Soytürk - "Aldatıldık" (Sezen Aksu)
Serra Arıtürk - "Melankoli" (Nükhet Duru)
Burak Yörük - "Yarim Yarim" (Volkan Konak)
Feyza Civelek - "Kızılcıklar Oldu Mu?"
Ava Yaman - "O Benim Dünyam" / "I Need A Hero"
Cansel Elçin & Zeynep Tuğçe Bayat (Düet) - "Palavra Palavra"
Emir & Ceren Benderlioğlu (Düet) - "Her Şeyi Yak"
Toprak Razgatlıoğlu - "Çatma Yarım" (Reynmen)
Mahsun Karaca (Sosyal medya fenomeni)